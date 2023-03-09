بالصور.. السفير السعودي في مالي يلتقي وفدَ وزارة الشؤون الإسلامية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، اليوم، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة بمباكو؛ فضيلة الملحق الديني بسفارة المملكة بجمهورية السنغال المشرف على أعمال الوزارة بمالي، الشيخ وحيد بن محمد مجربي، الذي ترأّس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يزور الجمهورية حاليًّا.