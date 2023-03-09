بالصور.. السفير السعودي في مالي يلتقي وفدَ وزارة الشؤون الإسلامية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، اليوم، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة بمباكو؛ فضيلة الملحق الديني بسفارة المملكة بجمهورية السنغال المشرف على أعمال الوزارة بمالي، الشيخ وحيد بن محمد مجربي، الذي ترأّس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يزور الجمهورية حاليًّا.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وسبل التعاون في خدمة مسلمي مالي.
وأثنى السفير "الخالد" على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدِّي للغلوّ، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، إلى جانب تنفيذ المشروعات الموسمية في دول العالم، والتي تبرز الدور الرائد لمملكة الإنسانية والعطاء.
وفي ختام اللقاء قدّم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في السنغال المشرف على أعمال الوزارة وبرامجها في مالي، الشيخ وحيد مجربي، للسفير الخالد؛ مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
يشار إلى أن الوفد السعودي لوزارة الشؤون الإسلامية يضمّ: ممثل وكالة الشؤون الإسلامية معوض بن موسى العسيري، ورئيس الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله بن يتيم العنزي.