وزير الاتصالات يبحث توسيع الشراكة مع رئيس هواوي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، في مدينة شينزن الصينية مع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة هواوي، رين زينق فرص تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة في مجال البنية الرقمية والتقنيات الحديثة وتنمية القدرات، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية لتعزيز العلاقات في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.