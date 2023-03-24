بالصور.. 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام خلال أول أيام شهر رمضان المبارك

وتضمنت إحصاءات المستفيدين من الخدمات في أول أيام شهر رمضان المبارك استفادة أكثر (25000) قاصد من الخدمات التطوعية والاجتماعية والإنسانية التي توفرها الرئاسة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المناسبة، كما استفاد ما يزيد عن (24000) من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية وفق عدد من المبادرات النوعية في الإرشاد المكاني للقاصدين واستعدادات مبكرة لتنظيم منظومة الإرشاد المكاني خلال موسم رمضان المبارك .