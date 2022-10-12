مسؤولون أمريكيون: العلاقات مع السعودية بالغة الأهمية.. ومستمرون في التعاون مع الرياض

ومن ضمن التعاون العسكري قيام قوات البلدين بتدريبات مشتركة. وقال جوناثان بانيكوف، مدير سكوكروفت الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي: "على الجانب العسكري، لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة ستتوقف عن التعاون مع القوات السعودية، كما أنه ليس من مصلحتنا إيقاف التدريبات".