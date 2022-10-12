مسؤولون أمريكيون: العلاقات مع السعودية بالغة الأهمية.. ومستمرون في التعاون مع الرياض

قال مسؤولون أمريكيون إن العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية بالغة الأهمية، ولا يمكن تغيير المسار العام، وأن الولايات المتحدة مستمرة في التعاون مع الرياض.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن العلاقة مع السعودية مهمة للغاية بالنسبة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة مصممة على مواصلة التعاون الاستراتيجي مع الرياض، وهو أمر أساسي كذلك لمواجهة إيران.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون بأن الإضرار بالعلاقة، خاصة العسكرية، قد يجعل مواجهة إيران وحل القضايا الإقليمية الأخرى أكثر صعوبة، مشددين على أنه من المهم جدًّا استمرار هذه العلاقات.
ومن ضمن التعاون العسكري قيام قوات البلدين بتدريبات مشتركة. وقال جوناثان بانيكوف، مدير سكوكروفت الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي: "على الجانب العسكري، لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة ستتوقف عن التعاون مع القوات السعودية، كما أنه ليس من مصلحتنا إيقاف التدريبات".
وأشار بانيكوف إلى أن تبادُل المعلومات الاستخباراتية من المرجح أن يستمر أيضًا؛ لأن وقف التعاون من شأنه تقويض الأمن القومي الأمريكي.
واقترح بعض المسؤولين في الكونجرس الأمريكي تحسين إنتاج النفط والغاز المحلي بدلاً من جعل العلاقات متوترة مع الحلفاء، مشيرين إلى أنهم لا يرغبون في رؤية التعاون السعودي-الأمريكي يتأثر بأي شكل من الأشكال.