شاهد.. فن إدارة الحشود باحترافية لتوفير أجواء روحانية وآمنة بالحرم المكي

سخّرت المملكة العربية السعودية جهودها وإمكاناتها في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين في شهر رمضان، ومن تلك الجهود ابتكار عديدٍ من النماذج الناجحة في إدارة الحشود والتي لاقت استحسان المتوافدين الى الحرم المكي الشريف، والذي يشهد طوال هذا الشهر المبارك زحف الملايين من المعتمرين والمصلين.