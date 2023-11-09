"العثيم للاستثمار" تعلن عن إطلاق شركة "العثيم للتطوير والبحث والذكاء الاصطناعي"

يُذكر أن الدكتورة فاطمة باعثمان عالِمة سعودية رائدة في مجال البحث العلمي والذكاء الاصطناعي وحاصلة على دكتوراه في الذكاء الاصطناعي الحديث من جامعة هدرسفيلد البريطانية، ومنحت مجلس الشرف لخريجي الجامعة، وهي أول امرأة في الشرق الأوسط تحصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، وفائزة بـ4 جوائز عالمية (جائزة الذكاء الاصطناعي من أمريكا فئة البحث العلمي، وجائزة الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين فئة البحث العلمي من بريطانيا، وجائزة التكنولوجيا للنساء من أبوظبي، وجائزة إنجازات في التقنية لمدى الحياة من نساء في التقنية بدبي) كما تم اختيارها ضمن أهم 100 امرأة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتم اختيارها في قائمة إم أي تي تكنولوجي ريفيو لأبرز خبراء الذكاء الاصطناعي العرب، وأبرز أصحاب رؤية الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي بناءً على تصنيف العربية.

‎