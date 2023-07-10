"ظل الأرض" بين حزام الزهرة والخسوف.. "المسند": ماذا ترى الآن؟!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه عندما تكون الأجواء صافية، وبُعيد غروب الشمس بقليل، وعند النظر جهة الشرق، يمكن رؤية لون "أزرق - رمادي" خلاف لون السماء جهة الجنوب والشمال، مشيرًا إلى أن "ما تراه الآن هو ظل الأرض، ظهر في الأفق الشرقي، بعد أن غربت الشمس في الغرب".
وأوضح "المسند"، مرفِقًا صورة توضيحية عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "سترى فوق ظل الأرض الداكن في الجهة الشرقية لونًا زهريًا يُدعى بحزام الزهرة، ويمكن أن نلاحظ ظل الأرض مرتين في اليوم قُبيل الشروق، وبُعيد الغروب، ويتضح أكثر عندما تكون السماء صافية، ويكون الراصد فوق مرتفع أرضي".
وأضاف: "ظل الأرض في الفضاء والناتج عن الشمس يكون منحنيًا كما شكل الأرض، وشكله في الفضاء على هيئة مخروط، ويمتد نحو 2.8 مليون كم في الفضاء، بل ويصل حتى مدار القمر، فإذا دخل جرم القمر ظل مخروط الأرض منتصف الشهر القمري حصل الخسوف للقمر.. {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض}".