"ظل الأرض" بين حزام الزهرة والخسوف.. "المسند": ماذا ترى الآن؟!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه عندما تكون الأجواء صافية، وبُعيد غروب الشمس بقليل، وعند النظر جهة الشرق، يمكن رؤية لون "أزرق - رمادي" خلاف لون السماء جهة الجنوب والشمال، مشيرًا إلى أن "ما تراه الآن هو ظل الأرض، ظهر في الأفق الشرقي، بعد أن غربت الشمس في الغرب".