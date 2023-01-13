"الموارد البشرية": أكثر من 600 ألف متطوع و39 مليون ساعة تطوعية بنهاية 2022

ونُفذت وخلال عام 2022م 373.395 فرصة تطوعية في مختلف مجالات العمل التطوعي التي تزيد على 20 مجالاً، بإجمالي 39.986.793 ساعة تطوعية منقضية، استفاد من هذه الفرص والساعات التطوعية أكثر من 65 مليون مستفيد من مختلف مناطق المملكة.