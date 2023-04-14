"الدفاع المدني" يُكثّف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان بمكة والمدينة

وتفصيلاً، تعمل الدوريات على تعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق والتأكد من عدم وجود أي معوقات للطوارئ، إضافةً إلى انتشار فرق الإطفاء والإنقاذ وقوة الدعم وفرق ووحدات التدخل السريع في المواقع التي تشهد كثافة داخل الساحات والمناطق المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين.