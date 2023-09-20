نقطة العبور.. "الزعاق" يكشف عن موعد اعتدال الأجواء نهارًا وليلًا

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الشمس في حركة دائمة ومستمرة ومنتظمة، وحركتها محصورة بين مداريْ السرطان في أقصى الشمال والجدي في أقصى الجنوب وبينهما خط الاستواء.
وأضاف الزعاق: إذا مرت الشمس على خط الاستواء؛ يتساوى طول الليل مع طول النهار، ويعتدل الزمان، وتسمى هذه النقطة "نقطة العبور"، والشمس تعبرها مرتين في العام؛ يوم 16 مارس تعتدل الأجواء نهارًا، و22 سبتمبر تعتدل ليلًا.
وتابع في فيديو على حسابه بـ"إكس" -تويتر سابقًا- أنه في تمام الساعة العاشرة إلا عشر دقائق من صباح يوم السبت 23 سبتمبر؛ ستتخطى الشمس خط الاستواء قادمة من مدار السرطان إلى مدار الجدي.
وختم بأنه بسبب بُعد الشمس عن الأرض بمقدار 150 كيلومترًا تقريبًا؛ فإن طول الليل مع النهار سيتأخر 4 أيام تقريبًا، وفي يوم الأربعاء 27 سبتمبر سيتساوى الليل مع النهار على جميع بقاع الأرض تقريبًا.