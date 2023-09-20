نقطة العبور.. "الزعاق" يكشف عن موعد اعتدال الأجواء نهارًا وليلًا

وأضاف الزعاق: إذا مرت الشمس على خط الاستواء؛ يتساوى طول الليل مع طول النهار، ويعتدل الزمان، وتسمى هذه النقطة "نقطة العبور"، والشمس تعبرها مرتين في العام؛ يوم 16 مارس تعتدل الأجواء نهارًا، و22 سبتمبر تعتدل ليلًا.