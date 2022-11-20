"السياحة" تواصل استقبال طلبات برنامج "بناء قدرات العاملين وأصحاب المنشآت السياحية"

ويهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، ورفع معايير القطاع عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع السياحة، حيث يقدم البرنامج أساسيات ابتكار وتطوير الخدمات، والمنتجات، والإستراتيجيات التي يتبعها رائد الأعمال لتحويل فكرته إلى نموذج أولي واختباره، كما يستعرض خطوات إعداد دراسة الجدوى؛ لمعرفة فرص النجاح ورسم خريطة الطريق، إضافة إلى توضيح إجراءات وخطوات تأسيس العمل التجاري وأساسيات الإدارة المالية، ورسم خريطة طريق تساعد أصحاب المنشآت على الاستمرار والنمو.