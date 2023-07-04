السيارة أفضل مكان للاحتماء.. العقيل: فرص الأمطار الغزيرة تزداد على هذه المناطق

وحذّر العقيل، من خطر السيول المنقولة داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المرتفعة وعدم الاحتماء بالأشجار عند حدوث البرق والرعد، والسيارة هي أفضل مكانٍ للاحتماء في الخارج من هذه المخاطر.