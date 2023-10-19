تدشين امتياز النقل في المنطقة الجنوبية

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، خلال حفل تدشين مشروع النقل بالحافلات بين مدن المملكة، عن تدشين خدمات شركة سات SAT بتحالف بين الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" وشركة ألسا الإسبانية التي فازت بامتياز نقل الركاب في المنطقة الجنوبية.
جاء ذلك في إطار طرح سوق النقل بين المدن بالحافلات في المملكة للمنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، وذلك لتقسيم شبكة وخطوط النقل إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسية هي منطقة الشمال، منطقة الشمال الغربي والمنطقة الجنوبية.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة سات تركي الصبيحي، أن هذا التحالف بين شركة سابتكو التي تمتلك خبرة 45 عامًا في النقل لجميع مناطق المملكة، وبين شركة ألسا الإسبانية الموجودة في أربع قارات، لديها خبرة أكثر من 100 عام في مجال النقل، سيعزز منظومة النقل في المملكة، ويسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب السعودي لهذا القطاع وتطوير وسائل النقل العامة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في مدينة الرياض مرورًا بمدينة الدمام والأحساء، ثم باتجاه المنطقة الغربية مرورًا بمدينة جدة ومكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الشركة ستغطي شبكة طريق جدة خميس مشيط بما في ذلك الطائف والباحة والنماص وأبها وجازان وصولًا إلى نجران في المنطقة الجنوبية، وعدد من المدن الوسيطة المرتبطة في منطقة الامتياز وفق شبكة نقل تتكون من 27 مسارًا موزعة على شبكة طرق تخدمها 7 محطات موزعة في مختلف المناطق، ويتوقع أن تخدم ما يقارب 1,7 مليون مسافر سنويًا.
وأكد الصبيحي أنه جُهّز أسطول حافلات يتكون من 129 حافلة حديثة متنوعة بين قياسية وحافلات لكبار الشخصيات، كما وُفرت 4 مراكز مبيت وصيانة للحافلات داعمة؛ لتكون جاهزة لتقديم أفضل خدمات النقل والدعم اللوجستي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تعمل بشكل كبير على تحقيق أهداف ورؤية السعودية 2030 في سبيل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الحياة المعيشية لأفراد المجتمع في المملكة كافة؛ وليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستدامًا يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ونموذجًا للتنقل المتكامل في العالم.