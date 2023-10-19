تدشين امتياز النقل في المنطقة الجنوبية

وأوضح أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في مدينة الرياض مرورًا بمدينة الدمام والأحساء، ثم باتجاه المنطقة الغربية مرورًا بمدينة جدة ومكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الشركة ستغطي شبكة طريق جدة خميس مشيط بما في ذلك الطائف والباحة والنماص وأبها وجازان وصولًا إلى نجران في المنطقة الجنوبية، وعدد من المدن الوسيطة المرتبطة في منطقة الامتياز وفق شبكة نقل تتكون من 27 مسارًا موزعة على شبكة طرق تخدمها 7 محطات موزعة في مختلف المناطق، ويتوقع أن تخدم ما يقارب 1,7 مليون مسافر سنويًا.