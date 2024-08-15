اعتدال الليل والنهار ودرجات الحرارة.. "الزعاق": بقي 45 يومًا لوصول الشمس لخط الاستواء

وتابع: قبل وصول الشمس إلى مدار الجدي تمر على خط الاستواء وتقطع المسافة بينه وبين مدار السرطان كل 90 يومًا، والآن قطعت نصف تلك المسافة خلال هذه الأيام، وتبقى 45 يومًا لوصولها إلى خط الاستواء؛ وهو ما يعني اعتدال الليل والنهار، 12 ساعة لكل منهما، واعتدال درجات الحرارة التي تتفاوت بين 35 إلى 25 درجة مئوية.