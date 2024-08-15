اعتدال الليل والنهار ودرجات الحرارة.. "الزعاق": بقي 45 يومًا لوصول الشمس لخط الاستواء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن وصول الشمس إلى خط الاستواء بَقِيَ أمامه 45 يومًا، وينتج عنه اعتدال الليل والنهار ودرجات الحرارة.
وأضاف الزعاق، أن الشمس تنهض نهارًا وتختفي عنا في المساء، وهي في رحلة سنوية دائمة من الشمال إلى الجنوب والعكس، وتبدأ يوم 21 مارس نحو مدار السرطان شمالًا، وتصله يوم 21 يونيو وتعود مرة أخرى إلى الجنوب صوب مدار الجدي.
وتابع: قبل وصول الشمس إلى مدار الجدي تمر على خط الاستواء وتقطع المسافة بينه وبين مدار السرطان كل 90 يومًا، والآن قطعت نصف تلك المسافة خلال هذه الأيام، وتبقى 45 يومًا لوصولها إلى خط الاستواء؛ وهو ما يعني اعتدال الليل والنهار، 12 ساعة لكل منهما، واعتدال درجات الحرارة التي تتفاوت بين 35 إلى 25 درجة مئوية.