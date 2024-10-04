مهرجان الرمان الوطني يجمع الزوار والعارضين في تظاهرة زراعية وترفيهية بالباحة

وأوضح عدد من الزوار والعارضين أن المهرجان يتميز بجودة وكميات الرمان المعروض، مؤكدين أهمية الفعاليات المتميزة التي يتضمنها المهرجان، وأسهمت في جذب المتسوقين من داخل وخارج المنطقة، منها البرنامج التوعوي، إضافة إلى مسرح الطفل وما يتضمن من فعاليات تجذب الأطفال، وأنشطة الحرفيين الذين يعرضون مشغولاتهم اليدوية، ومنتجات الأسر المنتجة.