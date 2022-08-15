رغم الأزمات العالمية.. إصلاحات المملكة الاقتصادية تقود إلى مؤشرات "استثنائية"

2022 مثمرة من البداية

واستهل عام 2022 بأرقام تعكس ازدهار الاقتصاد السعودي، كنتاج للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو، وهو ما نقترب منه اليوم.