"السديس" يعلن إنشاء مجلس فتيات الرئاسة لدعم مسيرة الإبداع وتحقيق مبادئ الجودة

وطالب بضرورة فتح قنوات الحوار مع المجالس الشبابية في المملكة وبشكل خاص مجلس شباب مكة التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، وأنشئ "مجلس شباب" بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إيصال المبادرات لأصحاب القرار في الرئاسة، فضلاً عن رسم الخطط والبرامج والفعاليات الشبابية على مستوى القيادات وجميع منسوبي الرئاسة، وفق الرؤية 2030.