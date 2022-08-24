"خلك حريص" تنفذ 6 جولات ميدانية توعوية وإرشادية في الدمام

عقدت حملة "خلك حريص"، في محطتها الثانية بالدمام، لقاءً توعويًا في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.
استعرض اللقاء تعريفًا بالحملة وأهدافها، وعرضًا تضمن كل الإرشادات والتوجيهات وسبل مواجهة أساليب الاحتيال المالي المتبعة.
كما نفذ سفراء التوعية ست جولات ميدانية توعوية في مدينة الدمام، كمحطة ثانية من محطات الحملة التوعوية على مستوى المنطقة الشرقية.
وشملت الجولة التوعوية إقامة لقاء توعوي في شركة روابي، عقب ذلك عقد لقاء توعوي في جريدة اليوم، ومن ثم مجمع الراكة سكوير، ومجمع الخبر مول.
واختتمت الجولات الميدانية لسفراء التوعية في واجهة الخبر البحرية بعد تقديم التعريف بالحملة وأهدافها بشكل واسع.
وقال مشرف الحملة بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد: تأتي هذه اللقاءات التوعوية، والجولات الميدانية، امتدادًا لمسيرة الحملة وأنشطتها وفعالياتها التوعوية على مستوى المملكة والتي كانت بدايتها في المنطقة الشرقية من محافظة الأحساء.
وأضاف أن ذلك للتوعية بالاحتيال المالي والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها، بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.
ولفت "الفهيد" إلى أن الحملة يشارك بها مركز المسؤولية الاجتماعية وجمعية الادخار بالشرقية، وتنطلق الأسبوع المقبل في محافظة الجبيل.