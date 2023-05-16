قفل وباب وحجر وقطع أصلية.. 12 يوماً من المتعة في "معرض كسوة الكعبة"

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض بالمسجد الحرام، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف بالمسجد النبوي، معرض الكعبة المشرّفة وكسوتها؛ وذلك في رحاب المسجد النبوي.
ويحتوي المعرض على أدوات غسيل الكعبة المشرّفة وأطياب الكعبة، إضافة إلى قطع من الكسوة الأصلية يعود عمرها إلى أكثر من ٣٠ عاماً، وعروض مرئية خاصة بكسوة الكعبة المشرّفة، ويقدم صوراً لمعالم الكعبة تشمل باب الكعبة وقفل الكعبة والملتزم والحجر الأسود، كما يتضمن المعرض معلومات عن أساطين المسجد النبوي وتاريخها وأسباب تسميتها.
ويتيح المعرض للزوّار الاطلاع على تفاصيل كسوة الكعبة خلال فترة إقامة المعرض التي تستمر لمدة 12 يوماً؛ لإثراء تجربتهم من خلال "باركود" خاص يضم صوراً وعروضاً مرئية أثناء كسوة الكعبة؛ وذلك حرصاً على إبراز جهود الدولة -حفظها الله- في عنايتها بالكعبة المشرفة وكسوتها وإبراز الجهود المباركة بتهيئة كافة الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وحدّدت الوكالة مواعيد زيارة المعرض من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً خلف الحصوة الثانية بالمسجد النبوي ويمين الداخل من باب الهجرة.