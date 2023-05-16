قفل وباب وحجر وقطع أصلية.. 12 يوماً من المتعة في "معرض كسوة الكعبة"

ويحتوي المعرض على أدوات غسيل الكعبة المشرّفة وأطياب الكعبة، إضافة إلى قطع من الكسوة الأصلية يعود عمرها إلى أكثر من ٣٠ عاماً، وعروض مرئية خاصة بكسوة الكعبة المشرّفة، ويقدم صوراً لمعالم الكعبة تشمل باب الكعبة وقفل الكعبة والملتزم والحجر الأسود، كما يتضمن المعرض معلومات عن أساطين المسجد النبوي وتاريخها وأسباب تسميتها.