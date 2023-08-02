بحسب النماذج العددية.. "الحصيني" عن طقس الأربعاء: حار جداً نهاراً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس، أن تكون أجواء اليوم الأربعاء من حارة إلى حارة جدا نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج.
وأضاف عبر حسابه في "إكس": المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة معتدلة نهاراً، وتميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
وتابع: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان.
وأردف: متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة أحياناً شبه قوية على أجزاءٍ من المنطقتين الغربية والشرقية وغرب الوسطى من المملكة -إلا أن يصرفها الله.