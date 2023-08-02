بحسب النماذج العددية.. "الحصيني" عن طقس الأربعاء: حار جداً نهاراً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس، أن تكون أجواء اليوم الأربعاء من حارة إلى حارة جدا نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج.