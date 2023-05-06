المنتخب السعودي يحصد جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023

وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 21 جائزة؛ من بينها 16 فضية و5 برونزيات، وذلك بمشاركة 116 طالباً وطالبة من 21 دولة. ومثّـل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد، فريق مكون من 7 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، حيث فاز الطالب محمد الهدلق، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض، الذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، بميدالية برونزية، كما حقق الطالب علي صلاح آل موسى، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، ميدالية برونزية.