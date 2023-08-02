"الخارجية": السعودية والكويت تؤكدان أن الثروات في حقل الدرة ملكية مشتركة

أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.