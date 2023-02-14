ثورة التكنولوجيا بالمملكة.. 40 مليار دولار و318 ألف وظيفة تُبرز "صورة السعودية الرقمية"

وهذا الحراك وهذه الاستثمارات تدعمها أرقام مثيرة للإعجاب، فقد بلغ معدل انتشار الإنترنت في المملكة العربية السعودية 98% في بداية عام 2022، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًّا بين دول مجموعة العشرين، في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021. والثانية في العالم على مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2022؛ والمركز الثالث عالميًّا في التحول الحكومي الرقمي من خلال نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي؛ وجاءت في المرتبة الأولى عربيًّا، والمرتبة 22 عالميًّا، في مؤشر الذكاء الاصطناعي.