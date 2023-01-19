"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار وسحب رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ للرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف، تستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أضم والعرضيات وميسان والطائف والكامل حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتشهد الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة سحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.