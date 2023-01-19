"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار وسحب رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة والباحة والرياض وعسير .
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف، تستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أضم والعرضيات وميسان والطائف والكامل حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتشهد الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة سحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث، تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.