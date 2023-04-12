"الحصيني": عاروض سحابي رعدي يتحرك من جنوب حائل وحتى الرياض

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني إن سحباً ممطرة بعضها رعدي ظهرت قبل مغرب اليوم الأربعاء 21 رمضان، بداية من الساعة الـ 5.50 مساء، على عدة مناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر : تكون عبارة عن عاروض سحابي رعدي ممطر وحبات من البرد ويتحرك من الشمالية الشرقية إلى جنوب حائل في طريقه إلى القصيم، ثم المحافظات الشمالية ثم المحافظات الغربية لمنطقة الرياض ثم العاصمة الرياض إن شاء الله.
وتابع: هناك سحب أخرى تتكون على منطقة المدينة المنورة وشرق نجران وشرق الربع الخالي وعلى الكويت وتكون مصحوبة برياح نشطة.