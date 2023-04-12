"الحصيني": عاروض سحابي رعدي يتحرك من جنوب حائل وحتى الرياض

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني إن سحباً ممطرة بعضها رعدي ظهرت قبل مغرب اليوم الأربعاء 21 رمضان، بداية من الساعة الـ 5.50 مساء، على عدة مناطق.