منها إساءات لجهات حكومية.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على شخصٍ بالدمام أساء لجهة حكومية بادعاءاتٍ كاذبة خلال مشاركته في مساحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الجوف، تمّ القبض على مواطن وثّق ونشر محتوى مرئياً يتضمّن إساءة لجهات حكومية؛ ما يُعد جريمةً يُعاقب عليها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ونجحت قوات الأمن في بيشة في القبض على مواطن بحوزته 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر مخبأةً داخل مركبة يقودها.
وفي الرياض، تمّ القبض على 6 مواطنين سرقوا درّاجات نارية واستخدامها في حوادث سلب تحت تهديد السلاح الأبيض، كما تمّ ضبط 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية اعتدوا على حرّاس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء.
وتمكنت شرطة جازان من ضبط مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنٍ بحوزتهما 155 كيلو جراماً من نبات القات المخدّر مخبأةً داخل مركبة المواطن.