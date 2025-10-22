نادي الإبل يعتمد نسبة احتياط 10٪ لجميع المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن نادي الإبل اعتماد نسبة احتياط تبلغ 10٪ على جميع المشاركين في مختلف الألوان والفئات لأشواط الجمل ضمن النسخة الحادية عشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك استنادًا إلى نتائج الدراسات والمراجعات الفنية والتنظيمية للنسخ السابقة من المهرجان.
وأوضح الشيخ فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل، أن اعتماد هذه النسبة يأتي لتمكين ملاك الإبل من التعويض أو الاستبدال في حال استبعاد أي متن من المشاركة الأصلية بسبب اللون أو غيره من الأسباب، بما يعزّز جودة المشاركة ويُسهم في تنظيم الأشواط وفق أعلى المعايير.
ويُنطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في مطلع شهر ديسمبر المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، وذلك في مقر المهرجان بصياهد رماح.
ويشهد المهرجان مشاركة أشهر ملاك الإبل في المملكة ودول الخليج الذين يمتلكون أطيب سلالات الإبل في العالم، ويتنافسون على المراكز الأولى في الأشواط الملكية لمختلف ألوان الإبل، من بينها المجاهيم، الحمر، الوضح، الشقح، الشعل، والصفر.