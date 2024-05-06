"آفاق للاستثمار والتطوير العقاري" الراعي الماسي للمعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري "سيريدو" 2024

في إطار استراتيجيتها لدعم التواصل المباشر مع عملائها وتقديم المزيد من العروض والخدمات المتنوعة، تشارك شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، كراعٍ ماسيّ للمعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري- سيريدو 2024، الحدث البارز في قطاع العقارات بالمنطقة الغربية، والذي يقام في الفترة من 14- 17 مايو 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة جدة؛ حيث سيشهد عرض أحدث مشاريع الشركة السكنية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وتصاميمها العصرية وجودة البناء الحديث.