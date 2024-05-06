"آفاق للاستثمار والتطوير العقاري" الراعي الماسي للمعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري "سيريدو" 2024

في إطار استراتيجيتها لدعم التواصل المباشر مع عملائها وتقديم المزيد من العروض والخدمات المتنوعة، تشارك شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، كراعٍ ماسيّ للمعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري- سيريدو 2024، الحدث البارز في قطاع العقارات بالمنطقة الغربية، والذي يقام في الفترة من 14- 17 مايو 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة جدة؛ حيث سيشهد عرض أحدث مشاريع الشركة السكنية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وتصاميمها العصرية وجودة البناء الحديث.
يشهد معرض "سيريدو العقاري" إقبالًا متنوعًا من الزوار الباحثين عن فرص سكنية مميزة بمواصفات عالية الجودة.
ويُعتبر هذا الحدث فرصة مثالية للأفراد والعائلات للاطلاع على أحدث العروض العقارية والتعرف على المشاريع السكنية الجديدة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، كما يوفر المعرض منصة للمطورين العقاريين لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم وجذب المستثمرين.
وفي هذا السياق، تقدم شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري عروضًا خاصة لزوار المعرض على أبرز مشاريعها السكنية بمدينة جدة، والتي تتميز بتصاميمها المعمارية الفريدة، وجودة المرافق والخدمات الراقية التي توفر أسلوب حياة يقدم الرفاهية والاستدامة.. بالإضافة إلى ذلك ستقدم الشركة حزمة من الحوافز والتسهيلات الجذابة للمشترين المهتمين خلال فترة المعرض.