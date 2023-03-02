المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية العلاقات العامة

وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس جمعية العلاقات العامة، كأول جمعية أهلية بقطاع العلاقات العامة تعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ولتكون امتدادًا لنادي لقاء العلاقات العامة أول نادٍ غير ربحي للعلاقات العامة مسجل ببوابة "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م.
وبهذه المناسبة ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة عبدالله العقلاء هذه الخطوة، واعتبرها حافزًا لتقديم المزيد من الجهود عبر البرامج والمنتجات النخبوية التي تخدم هذا القطاع المهني، وتحقق أهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها.
من جانبه، ذكر عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم الجمعية خالد الشامي أن "الجمعية تهدف لتأهيل كوادر متخصصة بالعلاقات العامة علميًا ومهنيًا، وتبادل الخبرات والتجارب بين العاملين بالقطاع، وتنمية المعرفة المجتمعية بها عبر تقديم استشارات وبحوث ودراسات استراتيجية، إضافة لتقديم وتنفيذ والإشراف على الاستشارات والخطط والاستراتيجيات لإدارات العلاقات العامة بمنظمات القطاع غير الربحي".
ويتشكّل مجلس إدارة الجمعية الذي يرأسه عبدالله العقلاء من كل من يوسف الأحمري نائبًا، وخالد الخراشي مشرفًا ماليًا، وخالد الشامي متحدثًا رسميًا، وعضوية كل من د. سعيد العمودي، ود. محمد الغوينم، وسامي الحصان.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة مؤسسي الجمعية تضم إضافة لأعضاء مجلس الإدارة عدد من النخب العلمية والمهنية بمجال العلاقات العامة.