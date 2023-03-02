المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية العلاقات العامة

ويتشكّل مجلس إدارة الجمعية الذي يرأسه عبدالله العقلاء من كل من يوسف الأحمري نائبًا، وخالد الخراشي مشرفًا ماليًا، وخالد الشامي متحدثًا رسميًا، وعضوية كل من د. سعيد العمودي، ود. محمد الغوينم، وسامي الحصان.