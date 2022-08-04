"إنفاذ" يشرف على مزادين لبيع التمور

ويُعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم التسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق إسنادها إلى المنشآت المختصة بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع بها المركز.