مزرعة "SSS" تبيع نحو 20% من معروضها في أول أيام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وذكر أنه شارك الموسم الماضي بفئتي حر وجير بيور، وعرضت صقرين على منصة المزاد تم بيعهما بمبالغ أكثر مما توقعتها، وفي النسخة الحالية توسعت مشاركتي لتشمل جميع الفئات الحر من حر والشاهين وجير الشاهين وجير تبع وغيره، وسيكون لي صقور خاصة لعرضها على منصة المزاد. وأكد أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يحقق قفزات مميزة في كل عام، حتى أصبح حالياً الأفضل في عالم الصقور، فجميع الصقارين حول العالم باتوا يعرفون هذا المزاد ويعون تماماً أنه السوق الأكثر أماناً للبائع والمشتري. وقدم شكره لنادي الصقور السعودي على الجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل المحافظة على هذا الإرث الذي يفخر به الجميع.