مزرعة "SSS" تبيع نحو 20% من معروضها في أول أيام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

نجحت مزرعة SSS في بيع أكثر من 20% من معروضها خلال اليومين الأول والثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض).
وأوضح الكويتي صالح شايع صالح الحيان، صاحب المزرعة، أنه باع 25 صقراً قبل نهاية اليوم الثاني للمزاد، مشيراً إلى أنه شارك في النسخة الحالية بعدد 121 صقراً، وقال: "حركة البيع جيدة جداً، وسنقوم بإضافة دفعة أخيرة من الصقور قوامها 30 صقراً ستصل خلال الأسبوع المقبل".
وكشف أن مزرعته تحمل اسماً واحداً، ولديها ثلاثة مراكز في كل من إسبانيا وألمانيا وهولندا، مشيراً إلى أن حركة البيع أكثر حراكاً في هذه النسخة من المزاد، وقد يكون السبب استحداث أشواط خاصة لصقور المزاد في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مثمناً الجهود الكبيرة والخدمات المميزة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمنتجين، سواءً على صعيد التسهيلات في عمليات الاستيراد من الدول الأوروبية أو الخدمات المقدمة على أرض المزاد.
وعن مشاركته السابقة في المزاد، أوضح الحيان أنه شارك في النسخة الماضية في آخر ثلاثة أيام من المزاد، من خلال 25 صقراً نجح فيبيع أكثر من نصفها، مؤكداً أن الصقور التي باعها العام الماضي حققت إنجازات مختلفة في سباقات الملواح بطريف والدمام، وكان الإنجاز الأبرز تحقيق المركز الثاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في فئة المحترفين.
وذكر أنه شارك الموسم الماضي بفئتي حر وجير بيور، وعرضت صقرين على منصة المزاد تم بيعهما بمبالغ أكثر مما توقعتها، وفي النسخة الحالية توسعت مشاركتي لتشمل جميع الفئات الحر من حر والشاهين وجير الشاهين وجير تبع وغيره، وسيكون لي صقور خاصة لعرضها على منصة المزاد. وأكد أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يحقق قفزات مميزة في كل عام، حتى أصبح حالياً الأفضل في عالم الصقور، فجميع الصقارين حول العالم باتوا يعرفون هذا المزاد ويعون تماماً أنه السوق الأكثر أماناً للبائع والمشتري. وقدم شكره لنادي الصقور السعودي على الجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل المحافظة على هذا الإرث الذي يفخر به الجميع.