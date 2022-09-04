مكة المكرمة.. دورية أمن تباشر بلاغاً بسبب تكدس أمام بوابة إحدى المدارس

"سبق" تواجدت ظهر اليوم أمام المجمع، حيث حاولت إدارة المدرسة بالتنسيق مع الحارس جاهدةً تخفيف زحام البوابة اليومي بوضع حبال وعدم تجاوزها، إلا أن أعدادًا من أولياء الأمور تخطّوها دون مراعاة لدخول وخروج الطالبات أو المعلمات.