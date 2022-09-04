مكة المكرمة.. دورية أمن تباشر بلاغاً بسبب تكدس أمام بوابة إحدى المدارس

باشرت إحدى دوريات الأمن، اليوم، مجمعًا مدرسيًا بمكة المكرمة، عقب بلاغ بوجود تكدّس أحدثه بعض أولياء الأمور أمام بوابة المدرسة.
"سبق" تواجدت ظهر اليوم أمام المجمع، حيث حاولت إدارة المدرسة بالتنسيق مع الحارس جاهدةً تخفيف زحام البوابة اليومي بوضع حبال وعدم تجاوزها، إلا أن أعدادًا من أولياء الأمور تخطّوها دون مراعاة لدخول وخروج الطالبات أو المعلمات.
ووسط حالة التكدس والزحام تطور الموقف إلى سباب واشتباك بالأيدي، قبل أن يتلقى مركز العمليات الموحدة 911 نداءً من أحد أولياء الأمور، مطالبًا بالتدخل ومنع حدوث ما لا تُحمد عقباه، وبالفعل باشرت إحدى دوريات الأمن.