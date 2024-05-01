المملكة تقدّم 600 مليون دولار للقضاء على شلل الأطفال ومساعدة الفقراء بـ 33 دولة

- ستقدم المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار أمريكي على مدى الخمس سنوات القادمة للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهي شراكة (عامة - خاصة)، تقودها الحكومات الوطنية في الدول المستفيدة وستة شركاء آخرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وستساعد هذه المساهمة على تقديم الخدمات الصحية الحيوية، بالإضافة إلى لقاحات شلل الأطفال في الدول المستفيدة، عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وهما شريكان في هذه المبادرة.