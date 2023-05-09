ضبط 27 شخصًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في الرياض والمدينة وعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (80) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلييْن المستخدميْن في الأنشطة التجارية، في مناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير.