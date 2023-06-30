قدم 1700 نشرة بـ 4 لغات.. "الأرصاد" يعلن نجاح أعماله التشغيلية لموسم حج 1444هـ

أعلن المركز الوطني للأرصاد نجاح أعماله التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ، حيث أثبتت كافة الإمكانيات والقدرات التقنية والبشرية كفاءتها في تحقيق توقعات دقيقة وتمريرها مباشرة للأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وتمثلت جهود المركز خلال موسم الحج في عدد من الأعمال بواقع 1700 نشرة جوية ساعية، 150 مادة إعلامية وتوعوية مترجمة بأربع لغات، 96 توقعًا خاصًا بالملاحة الجوية، 13 تقرير طقس خاصًا، و13 تنبيهًا جويًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
كما أسهم المركز في الشراكة المعلوماتية اليومية بأربع لغات مع الجهات المستفيدة الإعلامية منها والخدمية.
وأوضح "الأرصاد" أنه قام بدوره وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي انطلقت في منتصف شهر ذي القعدة الماضي، حيث عمل المركز على تقديم كل ما من شأنه تحقيق أهدافه في دقة المعلومات الأرصادية والمناخية التي كان لها الأثر الإيجابي ـ ولله الحمد ـ في خطط الجهات العاملة ميدانيًا في خدمة حجاج بيت الله من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الأمنية والمدنية العاملة في الحج وتمرير كافة المعلومات وعلى مدار الساعة لتسيير حركة ضيوف الرحمن في المشاعر.
وأكد المركز أن هذا النجاح من خلال منظومة متكاملة من الأعمال التشغيلية والتقنية ذات العلاقة بإصدار النشرات الساعية والتنبيهات المتعلقة بالحالات الجوية على المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الخاصة بالأرصاد ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الطقس المتمثلة في النموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة.
وضمن برنامج المركز لرفع الجاهزية، نفذ المركز عددًا من الخطوات، حيث أجرى تمارين مع الجهات المعنية بهدف تقييم واختبار خطة طوارئ أعمال الحج وأنظمة رفع الجاهزية البديلة ومدى فاعليتها وآلية الإنذار المبكر وتمرير الحالة الجوية للجهات ذات العلاقة ورفع الجاهزية والقدرات والممكنات في موسم الحج.
كما "المركز" عزز المركز أعماله في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام بإضافة عشر محطات رصد متنقلة؛ لزيادة التغطية الجغرافية ودقة البيانات الأرصادية، دعماً للجهات المعنية في إعداد خططها الميدانية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وخصص المركز أيضًا ضمن خطته في موسم الحج لهذا العام مركزًا لعمليات الحج وبرامج الإعلام والتوعية بمشعر منى لبث نشرات الطقس اليومية، إضافة إلى رسائل توعوية وتوجيهية بأربع لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة، إضافة إلى مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة، إضافة إلى تسيير عربة متنقلة لتوعية الحجاج في المشاعر المقدسة بأربع لغات وتوزيع حقيبة الحاج التوعوية وتتضمن أدوات لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وتخفيف حرارة الأجواء عنهم مع كتيب إرشادي يساعد الحاج في معرفة عوامل الطقس المتوقعة والوقاية من آثارها.
كما أعلن المركز إطلاق جائزته أفضل الأعمال الإعلامية والتوعوية في الطقس والمناخ كأول جائزة من نوعها على مستوى الأجهزة الحكومية وتستهدف الإعلاميين الأفراد والمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية العاملة في هذا الموسم، بهدف تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودورهما الهام في أعمال الحج، وتشمل الجائزة الحملات الإعلامية والتثقيفية ذات الصلة بالطقس والمناخ للجهات العاملة بموسم الحج.