"إفريقيا الوسطى" تعلن دعمها لاستضافة الرياض إكسبو 2030.. ورسالة شفهية من "الملك" لـ "فوستين"

وأكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين، كما أعرب الرئيس عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.