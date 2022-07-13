دوريات حرس الحدود تحبط تهريب 13 طن قات و230 كجم حشيش وتضبط 30 مُهرّبًا

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (13) طنًا و(296) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(230) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، و(278) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و(1.8) جرام من مادة الكوكائين المخدر.