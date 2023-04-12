"شؤون الحرمين" تتيح الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر "توكلنا"

وفرت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إمكانية الحصول على بطاقة تصريح دخول الاعتكاف من خلال تطبيق توكلنا "خدمات".
وقال مدير الإدارة المهندس وهيب المطرفي: يمكن الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر الدخول على المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، واستعراض البطاقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.
من جهته، ذكر الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، أن هذا التعاون لتكامل الخدمات مع منصة توكلنا خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.