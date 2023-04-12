"شؤون الحرمين" تتيح الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر "توكلنا"

وقال مدير الإدارة المهندس وهيب المطرفي: يمكن الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر الدخول على المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، واستعراض البطاقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.