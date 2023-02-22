"أمير الجوف": السعوديون يحتفون في يوم التأسيس بتاريخ بلادهم الحافل بالبطولات والأمجاد

وقال الأمير فيصل بن نواف في تصريحٍ بهذه المناسبة: تحل علينا اليوم الذكرى الثانية لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، والتي يحتفي السعوديون فيها بتاريخ بلادهم الحافل بالبطولات والأمجاد منذ أن ترسَّخت هويتها بتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- في منتصف عام 1139هـ الموافق فبراير 1727م، وأرسَت الأمن والوحدة والاستقرار بعد الفُرقة والشتات؛ وهو ما سار عليه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، عندما واصل رحلة البناء بنهوض الدولة السعودية الثانية على يديه عام 1240هـ الموافق 1824م، وصولاً إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- الذي توَّج هذا التأسيس بميلاد الدولة السعودية الثالثة عام 1319/ 1902م ثم توحيدها باسم المملكة العربية السعودية عام 1351هـ الموافق 1932م، ومضت في طريق نهضتها المباركة خلال فترات حكم أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى هذا العهد الميمون الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما ننعم به من خيرٍ وازدهار ورخاء وتنمية وتقدُّم في كافة المجالات في هذا العهد الميمون.