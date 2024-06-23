50 درجة مئوية.. "الأرصاد" ينبّه من موجة حارّة بالرياض والشرقية ومحافظات تابعة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارّة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحالة يصاحبها ارتفاعٌ في درجات الحرارة من 49 إلى 50 درجة مئوية؛ تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.