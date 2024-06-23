50 درجة مئوية.. "الأرصاد" ينبّه من موجة حارّة بالرياض والشرقية ومحافظات تابعة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارّة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحالة يصاحبها ارتفاعٌ في درجات الحرارة من 49 إلى 50 درجة مئوية؛ تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
وتشمل الحالة في الشرقية، وفق فيديو لقناة الإخبارية، الأحساء وبقيق والجبيل والدمام والقطيف والخفجي وحفر الباطن.
كما نبَّه المركز إلى موجة حارّة على الرياض؛ تشمل: الخرج والحريق والدلم وحوطة بني تميم؛ تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وتتراوح درجات الحرارة بين 47 و48 درجة مئوية.