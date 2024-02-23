تدريب بالسيف وعروض خيول وصقور وإبل.. هكذا احتفت مرات بيوم التأسيس "صور"

وتفصيلًا، ابتدأ برنامج الاحتفال بيوم التأسيس فور وصول محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ ومسؤولي المحافظة من مدنيين وعسكريين، إذ تم افتتاح سوق الليوان الذي يمثل موروثنا القديم بجذوره الممتدة في عمق التاريخ، بأجنحته المتنوعة التي من أبرزها قهوتنا السعودية، وصناعة السدو، وصناعة اللبن والزبد والسمن، وجناح النخيل، وجناح الفخار، وغيرها.