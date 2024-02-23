تدريب بالسيف وعروض خيول وصقور وإبل.. هكذا احتفت مرات بيوم التأسيس "صور"

وسط حضور كثيف وحفل كرنفالي بهيج، احتفلت محافظة مرات بيوم التأسيس في بوليفارد محافظة مرات بمركز التنمية الحضاري.
وتفصيلًا، ابتدأ برنامج الاحتفال بيوم التأسيس فور وصول محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ ومسؤولي المحافظة من مدنيين وعسكريين، إذ تم افتتاح سوق الليوان الذي يمثل موروثنا القديم بجذوره الممتدة في عمق التاريخ، بأجنحته المتنوعة التي من أبرزها قهوتنا السعودية، وصناعة السدو، وصناعة اللبن والزبد والسمن، وجناح النخيل، وجناح الفخار، وغيرها.
ثم افتتح محافظ مرات المعرض التشكيلي تحت شعار "يوم بدينا" في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية، وشارك به فنانو وفنانات محافظة مرات وطلاب وطالبات إدارة التعليم بمحافظة شقراء، وبإشراف نورة عبدالرحمن العربيد.
ثم انتقل الجميع لمنطقة "بانوراما التأسيس" التي حوت جانبًا من موروثنا الثقافي المتمثل في ملابسنا التقليدية وأدوات الزراعة القديمة وعرض للخيل العربية الأصيلة والصقور والإبل، شارك بها متحف بيت الضويحي ومتحف عبدالرحمن الدايل؛ بهدف ترسيخ التراث في أذهان الأجيال الشابة والناشئة، وهو ما يؤدي إلى أن تتعلق هذه الفئات بتراثها الوطني وتقدره على النحو الأمثل.
ثم دشن محافظ مرات جدارية الرياض إكسبو وهي لوحة تتجاوز مساحتها الخمسين مترًا مربعًا؛ تقديرًا من أبناء محافظة مرات بهذا المنجز الوطني لوطننا ولعاصمتنا الحبيبة الرياض.
وشارك بالحفل عدد من الأسر المنتجة وعربات الطعام وعدد من المتطوعين، وحظي مسرح الطفل بعدد كبير من الحضور.
وأقيمت دورة تعليم اللعب بالسيف في العرضة السعودية التي يقدمها فهد الروضان، وشارك فيها عدد من محبي العرضة السعودية وتستمر لثلاثة أيام.
وشارك الفريق الكشفي بجمعية التنمية في تنظيم المناسبة، كما شارك مكتب رواد كشافة محافظة مرات وتنظم بلدية المحافظة مسابقة أفضل زي تراثي.
يُذكر أن برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس يقام بشراكة متميزة بين بلدية المحافظة وجمعية التنمية ومشاركة إدارة مرور مرات والقطاعات الأمنية ومستشفى المحافظة وجمعية الدعوة بالمحافظة، بينما شارك في الرعاية شركة المدينة.