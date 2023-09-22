مفتي المملكة: ذكرى اليوم الوطني استشعار بنعمة الوحدة والاجتماع ويرسخ الانتماء

جاء ذلك في كلمة لسماحته بمناسبة اليوم الوطني 93، نوه بما أنعم الله على هذه البلاد المباركة من نعمة الاجتماع والوحدة والتآلف، فمنذ التأسيس على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه الله- وإلى اليوم فإن نظام الحكم في هذه البلاد قائم على الكتاب والسنة وراسخ ومتين لم يتزعزع بل وأضحت بلادنا مضرب المثل بالعالم في نشر الخير والأمن والسلام وخدمة المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم، إلى جانب بناء وطن قوي يعتز بموروثه وقيمه وموقعه الجغرافي، ورفع سماحته التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.