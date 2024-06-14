"شاين" تحصد جائزة أفضل وكالة توظيف في جوائز الفعاليات بالشرق الأوسط لـ 2024

فازت شركة شاين لتنظيم الفعاليات السعودية بجائزة أفضل وكالة توظيف في جوائز الفعاليات بالشرق الأوسط لعام 2024.
وتم اختيار الشركة من قائمة مختصرة، وكانت الشركة الوحيدة التي تمثل المملكة العربية السعودية.
وتميزت الشركة في تقديم خدمات التوظيف للفعاليات والتجارب، مقدمة خدمات استثنائية لمجموعة واسعة من الفعاليات من الحفلات الموسيقية الضخمة إلى الفعاليات الرياضية والمهرجانات الفنية والثقافية المرموقة. كشركة شابة وديناميكية، وضعت معيارًا جديدًا للتميز في تنظيم الفعاليات الإقليمية.
وتأسست شركة شاين لتنظيم الفعاليات منذ أربع سنوات، وسرعان ما اكتسبت سمعة متميزة في المملكة العربية السعودية. يكمن نجاح شاين في التزامها بتمكين وتطوير المهنيين المحليين، مما يعكس التزامها العميق بنمو صناعة الفعاليات والترفيه في السعودية.
وقال سعود الحاشل، مؤسس شاين: "فوزنا بهذه الجائزة يمثل إنجازًا هامًا لشركة شاين، ونقدم هذا الإنجاز لمجتمعنا، وفريقنا، وشركائنا الذين وثقوا بنا".
وأضاف: "هذه الجائزة تعكس الجهد الكبير والشغف والتفاني لفريقنا الشاب والديناميكي. نحن فخورون جدًا بإبراز المواهب المذهلة في بلادنا التي ساهمت في استضافة أحداث عالمية في المملكة، مثل سباق الفورمولا 1 في جدة، وكأس العالم للأندية، ومهرجان نور الرياض (أكبر مهرجان لفن الضوء في العالم)، وعروض الفنانين العالميين، مثل جون ليجند في مرايا بالعلا".
ويعود نجاح شركة شاين إلى نهجها الفريد في التوظيف، الذي يجمع بين الخبرة المحلية والممارسات المبتكرة.
وأردف الحاشل: "منذ البداية، كانت مهمتنا تحسين معايير الخدمة في الشرق الأوسط، وهذه الجائزة ليست مجرد اعتراف بجهودنا، بل هي احتفال بالمواهب والإمكانات الرائعة في السعودية. إنها تحفزنا على الاستمرار في دفع الحدود ووضع معايير جديدة للتميز، بدعم من القيادة التي توفر منصة فريدة للفعاليات في المملكة".
وتشمل خدمات الشركة مجموعة واسعة من الفعاليات، من الأحداث الترفيهية والثقافية إلى المبادرات التجارية مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، مما يعكس النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في عام 2020.
وأسهمت قدرتها على التكيف مع متطلبات الفعاليات المتنوعة، وبرامجها التدريبية المكثفة، ونهجها الذي يركز على العميل، بنجاح الشركة في أن تصبح شريكًا موثوقًا لمنظمي الفعاليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويشتهر معرض الفعاليات في الشرق الأوسط بتكريمه لأفضل العاملين في صناعة الفعاليات، معترفاً بالذين يقودون الابتكار ويضعون معايير جديدة.
وتأسست شاين لتنظيم الفعاليات في عام 2020، وسرعان ما أصبحت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الفعاليات بالسعودية. تقدم الشركة خدمات توظيف للفعاليات تشمل مديري المشاريع، والمضيفين، ومرشدي الجولات السياحية، والمشرفين، والعديد من الوظائف المهنية الأخرى المتعلقة بالفعاليات والضيافة.
وتسعى شاين لأن تبقى الشركة الأولى في التوظيف المعروفة بخدماتها الاستثنائية، وحلولها المبتكرة، والتزامها بتأسيس شراكات ناجحة مع العملاء والمرشحين على حد سواء. تواصل الشركة دعم وتطوير المواهب السعودية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
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