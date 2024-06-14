"شاين" تحصد جائزة أفضل وكالة توظيف في جوائز الفعاليات بالشرق الأوسط لـ 2024

وأردف الحاشل: "منذ البداية، كانت مهمتنا تحسين معايير الخدمة في الشرق الأوسط، وهذه الجائزة ليست مجرد اعتراف بجهودنا، بل هي احتفال بالمواهب والإمكانات الرائعة في السعودية. إنها تحفزنا على الاستمرار في دفع الحدود ووضع معايير جديدة للتميز، بدعم من القيادة التي توفر منصة فريدة للفعاليات في المملكة".