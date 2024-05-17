حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 260 كجم قات في العارضة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
من جهة أخرى، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية؛ لتهريبهم 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.