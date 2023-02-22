"الداخلية" وقطاعاتها الأمنية تنظّمان عرضًا عسكريًّا في الدرعية

وتضمّن العرض، مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، و"الأخويا" من الإدارة العامة للمجاهدين، والخيالة والهجانة من القوات الخاصة للأمن والحماية، إضافة إلى الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات أمن المنشآت، ومكافحة المخدرات، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وكلية الملك فهد الأمنية، ووكالة الأفواج الأمنية.