بدء فعاليات أول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي "IAIO" بمشاركة أكثر من 25 دولة بمدينة الرياض

وأُقيم حفلٌ بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الفقرات والعروض التراثية والكلمات التي تبيّن أهمية هذا الأولمبياد؛ بوصفه أول أولمبياد دولي تنظمه المملكة في الرياض، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من مفكري ومبدعي أكثر من 25 دولة في العالم، بحضور عددٍ من المسؤولين من "سدايا" ومركز ICAIRE والبروفيسور جون تايلر؛ رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي في اليونيسكو.