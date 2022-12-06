"الزعاق": "المربعانية" بُعدٌ حياتيّ.. ومع دخولها يبدأ تصدير التمور المُخزّنة

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع دخول مربعانية الشتاء؛ يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار، ومع دخول مربعانية القيظ يكثر جريان الماء في غصون الأشجار، فتفرز الصمغ، وخلال هذه الأيام يترقب صيادو العصي غصون الأشجار لقَصّها.