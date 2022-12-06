"الزعاق": "المربعانية" بُعدٌ حياتيّ.. ومع دخولها يبدأ تصدير التمور المُخزّنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إننا نتعامل مع موسم المربعانية كبُعد ثقافي وبعد مناخي؛ لافتًا إلى أن أهالينا يتعاملون مع موسم المربعانية كبعد اقتصادي وبُعد حياتي، ومع دخول المربعانية يبدأ تصدير التمور المخزّنة وقص أوراق وغصون الأشجار للاستخدامات المتنوعة "البناء والأواني المنزلية والعصي".
وأضاف الزعاق: قبل المربعانية يكون الماء موجودًا في غصون الأشجار، وبعدها تورق وتكون غير صالحة للقص.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع دخول مربعانية الشتاء؛ يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار، ومع دخول مربعانية القيظ يكثر جريان الماء في غصون الأشجار، فتفرز الصمغ، وخلال هذه الأيام يترقب صيادو العصي غصون الأشجار لقَصّها.