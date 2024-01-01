نائب أمير تبوك يشيد بدعم القيادة الكبير لمشروع "نيوم"

استقبل نائب أمير تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر، الذي قدم لتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.