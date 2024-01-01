نائب أمير تبوك يشيد بدعم القيادة الكبير لمشروع "نيوم"

استقبل نائب أمير تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر، الذي قدم لتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
وفي بداية الاستقبال رحب الأمير "خالد"، بالمهندس "النصر"، ثم اطلع على آخر المستجدات في مشروع "نيوم".
ونوه نائب أمير تبوك، إلى الدعم الكبير الذي يلقاه المشروع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.