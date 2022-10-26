وزارة الاستثمار السعودية: توقيع 53 صفقة استثمارية في الربع الثالث 2022

وتوزعت تلك الصفقات إلى: 21 صفقة للمملكة العربية السعودية، و10 صفقات مع الإمارات، و4 صفقات لجزر الكايمان، و3 صفقات للولايات المتحدة، و3 صفقات لجزر فيرجن البريطانية، وصفقتين لألمانيا، وصفقتين لسنغافورة، وصفقتين للأردن، وصفقة واحدة لكل من بريطانيا، وإسبانيا، وهونغ كونغ، وقبرص، ولوكسمبورغ والبحرين.