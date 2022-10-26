وزارة الاستثمار السعودية: توقيع 53 صفقة استثمارية في الربع الثالث 2022

أعلنت وزارة الاستثمار أن الربع الثالث من العام الجاري 2022، شهد توقيع 53 صفقة استثمارية (دولية).
وأضافت الوزارة في تقرير موجز الاستثمار الربعي، أن الصفقات كانت في قطاعات متنوعة، شملت: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، قطاع الرياضة والترفيه، قطاع الأدوية، قطاع التقنية المالية، قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات.
وتوزعت تلك الصفقات إلى: 21 صفقة للمملكة العربية السعودية، و10 صفقات مع الإمارات، و4 صفقات لجزر الكايمان، و3 صفقات للولايات المتحدة، و3 صفقات لجزر فيرجن البريطانية، وصفقتين لألمانيا، وصفقتين لسنغافورة، وصفقتين للأردن، وصفقة واحدة لكل من بريطانيا، وإسبانيا، وهونغ كونغ، وقبرص، ولوكسمبورغ والبحرين.
وأشارت الوزارة إلى أن عام 2022م يُعد نقطة تحول رئيسة في تاريخ المملكة الاقتصادي، حيث أسهمت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين سوق العمل التي ترتكز على التحول الرقمي والضرائب وحوكمة ممارسة الأعمال في استمرار توسع الاستثمار ومواصلة النمو في عديد من القطاعات الاقتصادية المهمة.
وذكرت أن إطلاق المبادرة الوطنية لجذب سلاسل الإمداد العالمية "جسري"، وهي إحدى المبادرات الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، سيعزز من مكانة المملكة كقوة استثمارية ومركز لوجستي عالمي؛ كونه سينفذ بخطة عمل تهتم بأولوية الاستثمار والقطاع الخاص.