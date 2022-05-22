ENSO السالبة ونمط اللانينا.. "العصيمي" يتوقع صيفاً طويلاً شديد الحرارة

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن الكثير من المعطيات المناخية تذهب إلى صيف طويل وشديد الحرارة، لافتاً إلى أن مؤشرات ظاهرة المحيط الهادئ ENSO لا تزال في المرحلة السالبة ونمط #اللانينا، كما يوجد شبه إجماع على قيم سالبة قوية لمعامل المحيط الهندي IOD قد تكون الأقوى منذ سنوات.
وأفاد العصيمي بأن الموضوع لا يتعلق بمخرجات النماذج التي قد تكون غير دقيقة أحياناً، ولكن عن طريق دراسة السلوك المتوقع للغلاف الجوي الذي غالبا ما يرتبط بنشاط اللانينا وسلبية المحيط الهندي مع اشتداد المرتفع المداري وارتفاع الضغط الجوي في المنطقة القطبية وشمال الأطلسي مسبباً صيفاً أكثر حرارةً من المعتاد.