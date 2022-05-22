ENSO السالبة ونمط اللانينا.. "العصيمي" يتوقع صيفاً طويلاً شديد الحرارة

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن الكثير من المعطيات المناخية تذهب إلى صيف طويل وشديد الحرارة، لافتاً إلى أن مؤشرات ظاهرة المحيط الهادئ ENSO لا تزال في المرحلة السالبة ونمط #اللانينا، كما يوجد شبه إجماع على قيم سالبة قوية لمعامل المحيط الهندي IOD قد تكون الأقوى منذ سنوات.